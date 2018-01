Łapiński pytany był w radiu RMF FM kiedy możemy spodziewać się rekonstrukcji rządu. - Zapowiedź była taka, jeśli dobrze odczytałem słowa pana premiera Mateusza Morawieckiego, że po święcie Trzech Króli; to może nie być od razu tego dnia, czy w następnym tygodniu, do kilku tygodni może ta rekonstrukcja zająć - podkreślił rzecznik prezydenta.

Na pytanie, czy Mateusz Morawiecki informuje prezydenta o postępach w pracach nad rekonstrukcją Łapiński powiedział, że premier i prezydent "są w kontakcie".

Podkreślił, że pewne rozmowy trwały już w momencie nominacji na funkcję premiera Mateusza Morawieckiego. - Natomiast też pamiętajmy, że dzisiaj to jest pytanie też do obozu Zjednoczonej Prawicy, jak zaplecze partyjne, czy zaplecze, które stoi za Mateuszem Morawieckim sobie to wyobraża - mówił minister.

Pytany, czy prezydent ma jakieś oczekiwania w sprawie rekonstrukcji rządu Łapiński odparł, że "w tym momencie, jeśli są jakieś rozmowy to lepiej, żeby publicznie o tym nie mówić". - Poczekajmy na pewne fakty - dodał. - Ja tutaj jestem w tej niezręcznej sytuacji, że nawet jakbym pewne rzeczy wiedział, to w tej chwili jeszcze nie jest czas, żeby o nich mówić - podkreślił.

Dopytywany, czy premier konsultuje się z prezydentem w sprawie rekonstrukcji, czy po prostu wyśle mu gotową listę ministrów rzecznik prezydenta powiedział, że premier Morawiecki i prezydent Duda rozmawiają na temat rekonstrukcji. - Natomiast jak ona będzie wyglądała, kiedy nastąpi to proszę jeszcze poczekać - podkreślił.