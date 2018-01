Nowoczesną w pierwszej połowie stycznia czekają zmiany w klubie poselskim. Lubnauer zapowiadała, że wybory do władz klubu zostaną przeprowadzone podczas pierwszego posiedzenia Sejmu w nowym roku.

Lubnauer wielokrotnie mówiła, że chce, aby na stanowisku przewodniczącej klubu zastąpiła ją Gasiuk-Pihowicz.

Były lider Nowoczesnej Ryszard Petru we wtorek w TVN24 powiedział, że poseł Jerzy Meysztowicz byłby lepszym kandydatem na stanowisko szefa klubu parlamentarnego, niż Kamila Gasiuk-Pihowicz. Pytany, czy zamierza zgłosić kandydaturę Meysztowicza odpowiedział, że "rozważa taki wariant". Dopytywany, czy to jego własna inicjatywa, czy prowadzi na ten temat rozmowy odpowiedział, że takich spraw "nie rozważa się samemu".

Lubnauer pytana przez PAP o słowa Petru, podkreśliła, że nie jest tajemnicą, iż jej kandydatką na przewodniczącą klubu jest Gasiuk-Pihowicz."Postaram się przekonać wszystkich posłów Nowoczesnej do tego, żeby ją wybrali" - powiedziała szefowa partii.

"Uważam, że to jest dobra kandydatura, że jest to osoba bardzo dobrze postrzegana również społecznie, ma dużą chęć działania i dobrze się realizuje w Sejmie - to najlepsza kandydatura" - przekonywała Lubnauer.

Lubnauer zauważyła również, że to w wyniku jej decyzji Meysztowicz został wiceprzewodniczącym partii i - jak zaznaczyła - bardzo ceni go jako współpracownika.

Meysztowicz przyznał w rozmowie z PAP, że taka propozycja pojawiła się ze strony Petru. "W tej chwili nie rozważałem jednak takiej możliwości, choć miło mi, że Ryszard Petru tak to ocenia" - powiedział. Jak dodał rozmawiał na ten temat z Petru, jednak - jak zastrzegł - "bez żadnej konkluzji".

Kamila Gasiuk-Pihowicz, Jerzy Meysztowicz, Witold Zembaczyński oraz szef regionu dolnośląskiego partii Tadeusz Grabarek zostali wyznaczeni we wtorek przez szefową Nowoczesnej Katarzynę Lubnauer na wiceprzewodniczących partii.

Natomiast 16 grudnia ub.r. Rada Krajowa Nowoczesnej wybrała nowy, 15-osobowy zarząd partii. Do zarządu weszli: Petru, wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, posłowie: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Ewa Lieder, Adam Szłapka, Monika Rosa, Mirosław Pampuch, Joanna Scheuring-Wielgus, Jerzy Meysztowicz, Witold Zembaczyński, szef zespołu analiz Nowoczesnej Mateusz Sabat, a także przedstawiciele regionów: Tadeusz Grabarek - szef regionu dolnośląskiego, Sławomir Potapowicz - szef regionu warszawskiego, Katarzyna Kalinowska - wiceprzewodnicząca regionu mazowieckiego oraz Jacek Bury - członek zarządu regionu lubelskiego. (PAP)

autor: Mateusz Roszak