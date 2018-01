Urząd ds. ludności i imigracji wezwał w poniedziałek migrantów z Sudanu i Erytrei do "dobrowolnego wyjazdu do swojego kraju lub kraju trzeciego", czyli - jak pisze agencja AP - do Rwandy lub Ugandy. Osoby, które opuszczą Izrael przed końcem marca, otrzymają 3,5 tys. dolarów, pieniądze na podróż oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów podróżnych - poinformowano na stronie urzędu.

Biuro prasowe urzędu ds. ludności i imigracji poinformowało BBC, że obecnie w Izraelu przebywa 38 tys. "infiltratorów" - izraelscy politycy używają tego określenia wobec osób, które przedostały się na terytorium kraju w sposób nielegalny.

Wezwanie do opuszczenia kraju nie obejmuje dzieci, osób starszych oraz ofiar niewolnictwa i handlu ludźmi - podało BBC.

Izraelska organizacja pomagająca imigrantom Hotline for Migrant Workers potępiła we wtorek decyzję izraelskich władz, podkreślając, że wydalenie migrantów zagraża ich życiu.

Wielu migrantów przybyłych do Izraela z Afryki twierdzi, że uciekło przed wojną i prześladowaniami oraz ubiega się o status uchodźcy. Z kolei zdaniem Izraela większość migrantów przybyła do tego kraju ze względów ekonomicznych. (PAP)