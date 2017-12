Niemiecka konstytucja nie sprzyja mniejszościowym gabinetom, ale taki scenariusz jest nadal możliwy - powiedział Schaeuble (CDU) w rozmowie z gazetą "Tagesspiegel am Sonntag".

"Preferowany byłby stabilny sojusz między CDU/CSU a SPD", ale kanclerz Angela Merkel może nadal stworzyć rząd mniejszościowy - zaznaczył. "Tak czy siak, to będzie działać" - ocenił.

Dodał, że rozmowy koalicyjne między chadekami a SPD powinny się zakończyć "raczej szybciej niż później"; do czasu sformowania rządu Bundestag nie będzie w stanie działać w pełni.

Także Horst Seehofer, przewodniczący CSU, która działa w Bawarii i jest siostrzaną partią CDU, w rozmowie z agencją dpa nalegał na nierozwlekanie procesu formowania rządu i wskazał Wielkanoc - w tym roku przypadającą 1 kwietnia - jako "najpóźniejszy możliwy termin".

"Jeśli w tym czasie nie uda się stworzyć rządu, uznam, że nie odrobiliśmy pracy domowej jako zawodowi politycy" - podkreślił.

Gdyby jednak obecne negocjacje miały zakończyć się fiaskiem, jak wcześniej rozmowy chadeków z liberalną FDP i Zielonymi, to powtórne rozpisanie wyborów byłoby lepsze niż utworzenie przez CDU/CSU rządu mniejszościowego - ocenił Seehofer. Poszukiwanie coraz to nowych sojuszników do przegłosowywania ustaw sprawiłoby, że partie chadeckie zatraciłyby swój charakter, "także dlatego, że trudno byłoby wytłumaczyć obywatelom, dlaczego pracujemy ze wciąż zmieniającymi się partnerami" - dodał.

Rozmowy sondażowe chadecji z socjaldemokratami mają się rozpocząć 7 stycznia. Możliwe rezultaty to tzw. wielka koalicja, mniejszościowy rząd chadecki albo przedterminowe wybory.

Jeśli rozmowy sondażowe przebiegną pomyślnie, 21 stycznia zjazd SPD podejmie decyzję w sprawie konkretnych negocjacji koalicyjnych z chadecją. Jak pisze agencja dpa, optymiści sądzą, że negocjacje te będzie można zakończyć do połowy lutego. Następnie wypowiedzieć się w tej sprawie mają członkowie SPD.

Od ukonstytuowania się nowego Bundestagu 24 października rząd Merkel sprawuje swoje obowiązki komisarycznie. (PAP)

