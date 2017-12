Moodys podniósł rating depozytów Banku Millennium do Baa3: Prime-3



Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Agencja ratingowa Moody's podwyższyła długoterminowy i krótkoterminowy rating depozytów banku Millennium w walucie lokalnej i obcej z poziomu Ba1/Not Prime do Baa3/Prime-3, podał bank.

"Długoterminowa i krótkoterminowa CRA (ocena ryzyka kontrahenta) została podwyższona do Baa2(cr)/Prime-2(cr) z Baa3(cr)/Prime-3(cr), a BCA (bazowa ocena kredytowa) została podwyższona do ba2 z ba3" - czytamy w komunikacie.

Perspektywa długoterminowego ratingu depozytowego banku pozostaje stabilna.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)