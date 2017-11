PO chce wyjaśnień w związku z problemami w działaniu systemu CEPiK

PO chce, by w przyszłym tygodniu resort cyfryzacji udzielił wyjaśnień w związku z problemami w działaniu systemu ewidencji pojazdów i kierowców CEPiK. Jeszcze we wtorek do Sejmu ma trafić wniosek Platformy o zwołanie posiedzenia sejmowej komisji cyfryzacji w tej sprawie.