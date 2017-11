"Cały czas jesteśmy aktywni, działamy na różnych polach. Ja mogę np. jako ciekawostkę powiedzieć, że dwukrotnie w tej sprawie spotykałem się z minister kultury Kambodży" - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński na konferencji prasowej w Łodzi.

Jak mówił, "wszędzie jesteśmy aktywni, staramy się maksymalnie wykorzystać tę szansę. Mieliśmy bardzo duże, poważne spotkania z naszymi ambasadorami, wszyscy polscy ambasadorzy od wielu miesięcy są zaangażowani w promocję tej imprezy".

"Ja sobie myślę tak, że nawet, jeżeli nie odniesiemy sukcesu, to sukcesem jest to, że pobudziliśmy Łódź. (...) Łódź już nie wróci do czegoś, co kiedyś może właśnie skutkowało jakimś kryzysem, czy problemami rozwojowymi Łodzi, Łódź uwierzy w wielkie projekty rozwojowe i bardzo to będzie chyba potrzebne i życzę tego łodzianom i nam wszystkim" - podkreślił Gliński.

Polska i miasto Łódź ubiegają się o organizację International EXPO w 2022 roku. To tzw. małe Expo, które odbywa się, co pięć lat pomiędzy światowymi edycjami wystaw i ma tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu.

Wystawa miałaby się odbywać od 15 czerwca do 15 września 2022 r. na obszarze niemal 27 ha tzw. Nowego Centrum Łodzi (NCŁ) w rejonie dworca Łódź Fabryczna. Jednym z jego centralnych punktów jest zrewitalizowany kompleks dawnej elektrociepłowni EC1 zamieniony w obiekt o funkcjach edukacyjno-kulturalnych.

O organizację wystawy Łódź rywalizuje ze stolicą Argentyny - Buenos Aires i amerykańskim Minneapolis. Kluczowym zadaniem strony polskiej jest uzyskanie poparcia 169 krajów zrzeszonych w Międzynarodowym Biurze Wystaw (BIE), które organizuje wystawy EXPO. Do zwycięstwa w tej rywalizacji potrzebnych będzie 50 proc. głosów plus jeden. Głosowanie zaplanowane jest na 15 listopada. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

edytor: Paweł Tomczyk