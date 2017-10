Przegłosowane w nocy z poniedziałku na wtorek przy sprzeciwie m.in. Warszawy i Budapesztu porozumienie przewiduje ograniczenie okresu delegowania do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy. Porozumienie zakłada ponadto - wbrew stanowisku polskiego rządu - objęcie przepisami o delegowaniu pracowników kierowców TIR-ów. Ostateczny kształt regulacji musi zostać jeszcze wypracowany w negocjacjach pomiędzy przedstawicielami KE, europosłów i państw członkowskich.

Za propozycjami Rady Unii Europejskiej opowiedziały się m.in. Czechy i Słowacja.

Odnosząc się do wyników głosowania na forum Rady UE Szymański podkreślił, że "to nie koniec walki o zasady delegowania w Europie".

Wiceminister wskazał jednocześnie, że koalicja z udziałem Polski "skutecznie zablokowała przyjęcie francuskich rozwiązań w sprawie transportu międzynarodowego i przeniosła spór o zasady dotyczące transportu do negocjacji pakietu mobilności, które będą prowadzone na forum Rady ds. Transportu".

"Tam koalicja będzie odtworzona" - zapowiedział, odnosząc się do rozbieżności w głosowaniu krajów Grupy Wyszehradzkiej. "Różnica głosowania z Czechami i Słowacją ma charakter jedynie taktyczny" - zapewnił Szymański.

Według niego udało się także wydłużenie - względem propozycji francuskich - okresów delegowania długoterminowego. Paryż chciał, by wynosił on 12 miesięcy, tymczasem - jak wskazał wiceszef MSZ - ostatecznie w porozumieniu mowa jest o "12+6" miesiącach.

Ponadto - jak zauważył Szymański - przegłosowane przez Radę UE porozumienie zakłada, że przedsiębiorstwa objęte zostaną trzyletnim okresem przejściowym, "plus dodatkowy rok derogacji". "Do tego czasu płace w Polsce będą rosły i projektowane bariery będą coraz łatwiejsze do pokonania" - przekonywał.

Zdaniem wiceszefa MSZ w przyjętych przez Radę UE propozycjach umieszczono ponadto "liczne rozwiązania wychodzące naprzeciw środkowoeuropejskim postulatom w zakresie definicji wynagrodzenia, obciążeń administracyjnych i kwestii podwykonawstwa".

Jak zaznaczył, Polska - mimo to - głosowała przeciw porozumieniu, ponieważ oczekuje "dalej idących kompromisów w transporcie". "Nie chcemy też dawać Radzie zbytniego pola manewru w negocjacjach z PE, który forsuje wiele złych rozwiązań" - wyjaśnił Szymański.