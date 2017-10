Pahl pytany w piątek w radiu TOK FM, czy prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz stawi się na posiedzeniu komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji powiedział, że "głos pani prezydent Gronkiewicz-Waltz w tej sprawie będzie na pewno bardzo zdecydowany i czytelny". "Opinia publiczna będzie miała możliwość zapoznania się z argumentacją, która również będzie odpowiedzią na szereg zarzutów stawianych pani prezydent" - podkreślił.

"Jestem absolutnie przekonany, że to na co oczekuje opinia publiczna, czyli uzyskanie takiej jednoznacznej odpowiedzi na zadawane publiczne pani prezydent pytania, te odpowiedzi ze strony pani prezydent będą" - zapewnił Pahl.

Gronkiewicz-Waltz konsekwentnie odmawia udziału w posiedzeniach komisji. W miniony piątek mówiła, że jest do dyspozycji prokuratora. "Nie będę (...) przed komisją weryfikacyjną wydawała się na lincz. To nie jest kwestia jakiegoś wizerunku (...). To jest kwestia naruszenia godności" - podkreśliła w TVN24.

Pahl pytany był też o projekt wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego "dużej" ustawy reprywatyzacyjnej. "Dzisiaj jako wiceprezydent miasta cieszę się, że ten problem (reprywatyzacji) może być rozwiązany. Bo chociażby plac Defilad, w którym nie możemy postawić Muzeum Sztuki Współczesnej, nie możemy nawet zaprojektować wyjazdu z parkingu podziemnego. To są inwestorzy, którzy czekają na rozstrzygnięcia roszczeń, a więc blokada rozwoju miasta, więc tutaj się cieszę" - zauważył.

Dodał, że jako prawnik ma wątpliwości, czy proponowane w projekcie rozwiązania "nie są wprowadzone w momencie, kiedy obecna władza skutecznie rozmontowała system kontroli konstytucyjnej".

W projekcie "dużej" ustawy reprywatyzacyjnej znalazła się m.in. propozycja wypłaty odszkodowań w gotówce do 20 proc. wartości nieruchomości w chwili nacjonalizacji oraz zakaz zwrotów w naturze oraz brak możliwości zwrotu kamienic z lokatorami.

Projekt zakłada również, że na złożenie roszczeń będzie przysługiwać rok; mają być one wypłacane w ramach możliwości finansowych państwa. Jaki podkreślił, że projekt ustawy wprowadzi zakaz ustanawiania kuratorów, uniemożliwi zwroty nieruchomości na osoby zmarłe i reaktywowane spółki, oraz zwroty kamienic z lokatorami. (PAP)

autor: Edyta Roś