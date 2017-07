Morawiecki: Reformy są konieczne, bo brakuje zaufania do sądownictwa

Wicepremier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Financial Timesa" odrzucił krytykę proponowanych przez polski rząd reform sądownictwa, podkreślając, że są one konieczne z powodu bardzo niskiego zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości.