Prezydent Duda oświadczył we wtorek, że zgłosił do Sejmu projekt noweli ustawy o KRS, w którym zaproponował, by Sejm wybierał Krajową Radę Sądownictwa większością 3/5 głosów. Zapowiedział, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, której projekt obecnie jest procedowany w Sejmie, jeśli wcześniej nie zostanie uchwalony złożony przez niego projekt nowelizacji ustawy o KRS.

Na decyzję prezydenta czeka też uchwalona przez Sejm w zeszłym tygodniu nowela ustawy o KRS. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek po wtorkowym oświadczeniu prezydenta powiedziała, że zgłoszony przez Andrzeja Dudę projekt noweli będzie procedowany, jeśli podpisze on nowelę wcześniej uchwaloną przez Sejm.

"Projekt zmian w ustawie o KRS zgłoszony przez prezydenta może być procedowany bez konieczności podpisywania przez Andrzeja Dudę uchwalonej wcześniej przez Sejm noweli o KRS" - powiedział PAP prezydencki rzecznik.

"Liczymy, że projekt o KRS zgłoszony przez prezydenta będzie szybko procedowany" - podkreślił. "Gdy zostanie on uchwalony, to wtedy prezydent może podpisać w krótkim czasie obie nowele o KRS" - dodał.