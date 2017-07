Wytwarzany od dziesięciu lat Fiat 500 to główny model produkowany w tyskiej fabryce - w ubiegłym roku z linii produkcyjnych zjechało ponad 193,7 tys. egzemplarzy tego modelu, w tym ponad 17,8 tys. spokrewnionego z „pięćsetką” modelu Abarth 500. Ogółem w Tychach powstało dotąd ok. 1 mln 790 tys. egzemplarzy tego samochodu. Pozostałe, przeznaczone głównie na rynek amerykański, wyprodukowano w fabryce w Meksyku.

"Spodziewamy się, że dwumilionowy egzemplarz Fiata 500 wyprodukowany w Tychach zjedzie z linii produkcyjnej w przyszłym roku" - powiedziała we wtorek PAP rzeczniczka FCA w Polsce Beata Dziekanowska.

Wytwarzany obecnie Fiat 500 to następca popularnej we Włoszech "pięćsetki", której produkcja ruszyła w 1957 r. Na przełomie czerwca i lipca Włosi świętowali 60. urodziny kultowego „małego, wielkiego samochodu", który w swojej długiej historii zgromadził liczne nagrody i pobił rozmaite rekordy - w sumie wyprodukowano wówczas 4 mln aut tego modelu. Wraz z dwoma milionami egzemplarzy obecnego Fiata 500, daje to 6 mln aut sprzedanych na przestrzeni 60 lat.

W obecnej formie Fiat 500 jest wytwarzany od 10 lat. Trafia do stu krajów. Jest wiodącą marką wśród samochodów miejskich w Europie i liderem sprzedaży na ośmiu rynkach; w kolejnych sześciu krajach jest w pierwszej trójce najlepiej sprzedających się aut tego typu. Ok. 20 proc. Fiatów 500 kupują Włosi, pozostała część trafia na rynki innych krajów.

Dwumilionowy egzemplarz Fiata 500 został sprzedany w Niemczech - na tym rynku od 2007 r. sprzedano ponad 200 tys. aut tego modelu. W 2017 roku Fiat 500 zarejestrował najszybszy wzrost udziału w rynku w tym kraju wśród modeli tego segmentu. Nabywcą jubileuszowego, czerwonego, samochodu o numerze nadwozia 2.000000 jest młoda nauczycielka w przedszkolu w Monachium.

Tyska fabryka FCA, w której produkcji dominuje Fiat 500, w ubiegłym roku wyprodukowała blisko 273,8 tys. aut. W tym roku firma spodziewa się utrzymania produkcji na zbliżonym poziomie. Ubiegłoroczny 9,5-procentowy spadek to efekt zaprzestania produkcji Forda Ka, wytwarzanego wcześniej przez osiem lat w Tychach na mocy porozumienia koncernów Fiata i Forda.

Według wcześniejszych informacji, w minionych ponad trzech latach tyska fabryka FCA zainwestowała ok. 180 mln euro w przygotowanie nowych wersji trzech wytwarzanych w Tychach modeli – Fiata i Abartha 500 oraz Lancii Ypsilon. Przy utrzymującym się stabilnym popycie na te modele spółka spodziewa się również ustabilizowania wielkości produkcji.

Wśród wprowadzonych w 2016 r. w Tychach nowości pojawił się odnowiony Fiat 500 w wersji sport, a także ekskluzywna wersja Fiata 500 - riva, gdzie artystyczne elementy wyposażenia wnętrza wykonywane są ręcznie, a w kokpicie wykorzystane zostało drewno mahoniowe.

FCA Poland zatrudnia w Tychach ok. 3 tys. pracowników. Kilkakrotnie więcej pracuje w firmach kooperujących z tyską fabryką. FCA jest największym eksporterem w branży motoryzacyjnej w Polsce. Należy do częścią światowego koncernu Fiat Chrysler Automobiles, siódmego na świecie producenta samochodów. W 2015 r. w Tychach wyprodukowano ponad 302,6 tys. samochodów, a rok wcześniej ponad 313,9 tys. Roczny rekord produkcyjny w tym zakładzie to ponad 600 tys. egzemplarzy. (PAP)