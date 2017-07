"Dwukrotnie mocno wywarłem nacisk na prezydenta Putina w sprawie mieszania się Rosji w nasze wybory. On gwałtownie temu zaprzeczył. Ja już wyraziłem swoje zdanie. Wynegocjowaliśmy zawieszenie broni w części Syrii, co ocali ludzkie życie. Teraz nadszedł czas, by przejść do konstruktywnej współpracy z Rosją!" - przekazał amerykański przywódca.

Dodał, że z Putinem rozmawiał także o bezpieczeństwie cybernetycznym w kontekście zabezpieczenia się przed atakami hakerskimi na procesy wyborcze "i przed wieloma innymi negatywnymi rzeczami". Dyskutowaliśmy o powołaniu jednostki ds. cyberbezpieczeństwa - napisał też Trump.

Zdaniem Trumpa, szczyt G20 był dla USA sukcesem, ponieważ wyjaśnił on tam partnerom z innych rozwiniętych krajów, że "USA muszą naprawić wiele złych umów handlowych". "Zrobimy to!" - zaznaczył prezydent.

W kuluarach szczytu G20 W Hamburgu doszło w piątek do rozmowy przywódców USA i Rosji, którzy po raz pierwszy spotkali się osobiście. Spotkanie trwało ponad dwie godziny. Jedno z ustaleń dotyczy zawieszenia broni w strefie deeskalacji w syryjskich prowincjach Dara, Kunejtra i As-Suwajda ma południowym zachodzie kraju. Weszło ono w życie w niedzielę w południe według czasu w Damaszku (godz. 11 czasu polskiego). USA i Rosja zobowiązały się do zapewnienia przestrzegania zawieszenia broni przez wszystkie grupy działające na obszarze strefy. (PAP)