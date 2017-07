Podczas sejmowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Budka zwrócił uwagę na to, że Błaszczak nie zjawił się na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, która opiniowała wniosek PO o odwołanie.

"Niestety pana nie było. Nie było żadnego przedstawiciela rządu (...) Widać doskonale, że nikt nie chce podjąć się obrony ministra Błaszczaka, z prostej przyczyny: pan minister jest nie do obrony. Ta kompromitacja przez ostatnie 19 miesięcy pokazuje, że nawet pani premier nie przysyła przedstawicieli na posiedzenie komisji dlatego, że wstydzicie się swojego ministra" - powiedział Budka.

Poseł PO zarzucił szefowi MSWiA "łgarstwo i kłamstwo". "Okłamał pan ojca Igora Stachowiaka, zarzekał się pan, że osobiście wyjaśni pan tę bulwersującą sprawę" - powiedział Budka zwracając się do Błaszczaka.

Nawiązując do obchodów miesięcznic smoleńskich na Krakowskim Przedmieściu Budka powiedział, że "policja chroni partyjne interesy". "Zrobiliście z polskich policjantów marionetki żeby komuś się przypodobać (...) Pan jak również pana partyjni koledzy wykorzystujecie śmierć 96 osób do tego, by budować wśród Polaków podziały i agresję oraz by bazować na skrajnych emocjach" - powiedział Budka.

"Jednocześnie nie ma policji tam gdzie powinna czuwać nad bezpieczeństwem obywateli" - dodał.