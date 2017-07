Wśród propozycji, o których mowa w poniedziałkowym oświadczeniu MSW Francji i które mają zostać przedstawione pod koniec tygodnia 28 państwom UE, przewidziano również "pełne wdrożenie i przyspieszenie relokacji" uchodźców z Włoch i Grecji do innych państw Unii oraz "wzmocnienie strategii UE w kwestii odsyłania" migrantów do krajów pochodzenia.

Przewidziano także dodatkowe wsparcie dla libijskiej straży przybrzeżnej i "Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, by poprawić infrastrukturę dla uchodźców w Libii, aby osiągnęła międzynarodowe standardy w kwestiach warunków życia i praw człowieka". Szefowie MSW trzech państw uzgodnili równie "promowanie możliwych oraz konkretnych rozwiązań, które wzmocniłyby kontrolę na południowej granicy Libii", przez którą do kraju tego wkracza wiele osób udających się następnie do Europy. Celem tych rozwiązań ma być "powstrzymanie napływu" uchodźców do Włoch.

W komunikacie przedstawiono wnioski z niedzielnej roboczej kolacji ministrów spraw wewnętrznych Francji, Niemiec i Włoch - Gerarda Collomba, Thomasa de Maiziere i Marco Minnitiego - z unijnym komisarzem ds. migracji Dimitrisem Awramopulosem. Poinformowano, że wszyscy uczestnicy spotkania "wyrazili solidarność z Włochami, które mierzą się z rosnącą liczbą" uchodźców.

Ponadto Paryż, Berlin i Rzym zobowiązały się do przeprowadzenia analizy, jak można wzmocnić kontrole na południowej granicy Libii, "w ścisłej współpracy z państwami graniczącymi z Libią". Chodzi m.in. o plany "rozszerzenia działań szkoleniowych poprzez dostarczenie dodatkowego wsparcia finansowego" - podano w komunikacie.

Poinformowano również, że kodeks postępowania NGO ma zostać przygotowany przez Włochy, a jego celem jest "poprawa koordynacji NGO działających w centralnej części Morza Śródziemnego". W ubiegłym tygodniu Włochy zagroziły zamknięciem portów dla statków pozarządowych organizacji pomocowych ratujących migrantów u wybrzeży Libii, wobec rekordowej liczby osób uratowanych w wodach Morza Śródziemnego w drodze do Europy.

Aby "szybko osiągnąć postępy", ministrowie zwrócili się do europejskich partnerów, by rozważyli proponowane rozwiązanie przed nieformalnym spotkaniem ministrów spraw wewnętrznych państw UE, które zaplanowano na czwartek w Tallinie.

Według danych agencji EFE, od początku roku do Włoch przybyły 83 tysiące migrantów, o ok. 18 proc. więcej niż w tym samym czasie w 2016 roku. W centrach dla migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl przebywa też większość ze 180 tysięcy osób, które dotarły do Włoch w ubiegłym roku. Włoski rząd szacuje, że w bieżącym roku przybędzie ok. 200 tys. osób. (PAP)

ulb/ ap/