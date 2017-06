Syria: Koalicja ogłasza, że w nalocie zginął przywódca religijny IS

Międzynarodowa koalicja do walki z Państwem Islamskim (IS) dowodzona przez Stany Zjednoczone potwierdziła we wtorek, że podczas jednego z majowych nalotów na miasto al-Majadin na wschodzie Syrii zabity został Turki al-Binali, samozwańczy "wielki mufti" IS.