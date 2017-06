"To nie jest miłość" - ambasada RP i włoska policja do Polek, ofiar przemocy

"To nie jest miłość”- to hasło inicjatywy skierowanej do mieszkających w Rzymie Polek, z którą wystąpiła ambasada RP we Włoszech we współpracy z włoską policją. Jej celem jest uświadomienie problemu przemocy wobec kobiet, walka z nią i pomoc jej ofiarom.