Witold Waszczykowski spotkał się w środę w Warszawie z szefem włoskiego MSZ Angelino Alfano.

Podczas briefingu po spotkaniu, Waszczykowski informował, że agenda dyskusji z szefem włoskiego MSZ była "bardzo obszerna". "Obok kwestii bilateralnych rozmawialiśmy też o sprawach europejskich: przyszłości UE, o Brexicie, co nas może czekać po Brexicie. Wiele miejsca poświęciliśmy też problemowi migracji, który jest ważny dla Włoch, jak i dla Polski" - mówił szef polskiej dyplomacji.

"Wyjaśniliśmy sobie nawzajem, że migracja z południa jest tak samo ważna, jak migracje ze wschodu, które są istotne dla naszego kraju" - wskazał Waszczykowski. "Rozmawialiśmy również o innych niebezpieczeństwach, jakie płyną zarówno z południa, jak i ze wschodu: z południa to fala terroryzmu, ze wschodu to nierozwiązany konflikt rosyjsko-ukraiński" - dodał.

"Jesteśmy gotowi współpracować razem nad rozwiązywaniem tych konfliktów" - zapowiedział Waszczykowski. "Polska i Włochy to państwa zarówno UE, jak i NATO i obie te instytucje odpowiadają na konflikt rosyjsko-ukraiński m.in. sankcjami, wzmocnieniem poprzez rozlokowanie wojsk sojuszniczych NATO na terenie flanki wschodniej.

Waszczykowski zapowiedział, że Polska jest gotowa współpracować z Włochami w ramach UE i NATO nad zabezpieczeniem południowej flanki Europy, wzmocnieniem granic europejskich ze strony południa, a także nad udziałem w różnych operacjach wojskowych i politycznych, które, jak wskazywał szef MSZ, przyczyniłyby się do rozwiązywania konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, generujących "bądź to falę emigracji, bądź to terroryzmu".