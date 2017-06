CBŚP zatrzymała podejrzanych o przemyt 54 kg haszyszu i włamanie do Urzędu Celnego

Tego dnia funkcjonariusze gdańskiego CBŚP zatrzymali 24-letniego Mateusza K. i 47-letniego Jacka M. Doszło do tego na parkingu przy jednym z centrów handlowych działających w pobliżu obwodnicy Trójmiasta, w chwili, gdy mężczyźni wyjmowali pakunki z haszyszem ze schowka ulokowanego za tylną ścianą kabiny kierowcy ciągnika siodłowego typu TIR.źródło: ShutterStock

Funkcjonariusze CBŚP w Gdańsku zatrzymali 7 osób podejrzanych o przemyt z Hiszpanii do Polski 54 kg haszyszu oraz włamanie do magazynu Urzędu Celnego w Toruniu, skąd ukradziono m.in. wyposażenie linii produkcyjnej służącej do wytwarzania wyrobów tytoniowych.