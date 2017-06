Musk napisał w mailu do załogi, opublikowanym w piątek na blogu "Electrec", że osobiście porozmawia z każdym z pracowników, który uległ wypadkowi, o okolicznościach, w jakich doszło do takiego zdarzenia. "Potem pójdę na linię produkcyjną i będę wykonywał tę samą pracę co on" - zapowiedział szef Tesli.

Musk zażądał, by informować go o każdym wypadku przy pracy.

Tesla dynamicznie zwiększa produkcję samochodów elektrycznych - z ok. 84 tys. w ubiegłym roku do ok. 500 tys. w 2018 roku. (PAP)