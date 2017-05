"Zmarł otoczony przez ludzi, których kochał i którzy go kochali" - przekazała rodzina w komunikacie.

Mitsotakis, którego kariera polityczna trwała ponad 50 lat, stał na czele rządu Grecji w latach 1990-1993. Polityk urodzony w październiku 1918 roku we wpływowej rodzinie na Krecie został po raz pierwszy wybrany do parlamentu w wieku zaledwie 28 lat i funkcję parlamentarzysty pełnił niemal nieprzerwanie do politycznej emerytury w 2004 roku; wyjątek to kilka lat za rządów junty wojskowej z przełomu lat 60. i 70. oraz okres bezpośrednio po nich.

W czasie swej kariery Mitsotakis kierował różnymi ministerstwami, w tym finansów, gospodarki i spraw zagranicznych. Od połowy lat 80. do 1993 roku stał na czele konserwatywnej partii Nowa Demokracja (ND), a później pozostał jej honorowym przewodniczącym. Obecnie ND, które pozostaje głównym ugrupowaniem opozycyjnym wobec lewicowego rządu Syrizy, kieruje jego syn Kyriakos.

Spośród czworga dzieci Konstandinosa Mitsotakisa w politykę zaangażowała się jeszcze jego córka Dora Bakogianni, która była ministrem spraw zagranicznych oraz burmistrzem Aten.