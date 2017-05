Doradca prezydenta Dudy, ekonomista dr Marek Dietl uważa, że "być może dobrym sposobem byłoby przecięcie dyskusji w Polsce poprzez właśnie referendum". Jego zdaniem, dotychczas dyskusje na ten temat do niczego nie prowadziły. "Jest to zwykle dyskusja taka, że zwolennicy euro się spotykają razem, przekonują się, jak to jest dobrze, żeby było euro. A przeciwnicy też się spotykają razem i przekonują się, jak by było dobrze, żeby nie było euro" - stwierdził.

Zdaniem dr. Dietla referendum może stanowić odpowiednią przestrzeń dla realnej debaty. "Czy umiemy jako ogół obywateli prowadzić rzeczową dyskusję na ten temat - to się dopiero okaże. Stąd obawy wicepremiera Morawieckiego też są zrozumiałe. Natomiast z punktu widzenia kształtowania społeczeństwa obywatelskiego to świetny pomysł" - ocenił.

Prezydencki doradca przypomniał, że sondaże nie wskazują na to, by Polacy chcieli w Polsce wspólnej europejskiej waluty. "Przypadek Grecji nie zachęca do tego, żeby to robić" - podsumował Dietl i dodał: "Trzeba też zdawać sobie sprawę, że to co dla kraju małego - jak republiki nadbałtyckie - może być korzystne, dla większego kraju, dla szóstej gospodarki Europy, jaką jest Polska - może nie być korzystne".

Dr Marek Dietl uważa, że dla dobra Unii Europejskiej kraje strefy euro nie powinny naciskać na Polskę metodami politycznymi. "Niestety wszystkie polityczne historie wokół euro nie służyły euro" - zauważył. "Politycznym było przyjęcie Grecji, która nie tworzyła optymalnego obszaru walutowego w sensie ekonomicznym z pozostałymi krajami" - zaznaczył ekonomista.

Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy pytanie w sprawie przyjęcia w Polsce waluty euro mogłoby się znaleźć w zapowiedzianym przez niego referendum dotyczącym konstytucji. Podkreślił, że jest to ważny temat. Odnosząc się do tego wicepremier Mateusz Morawiecki przekonywał, że "referendum jest bardzo poważnym narzędziem, nie należy go nadużywać i należy bardzo dokładnie przemyśleć".

Doradca prezydenta odniósł się także do kwestii tak zwanych uśpionych polis - czyli polis z różnych przyczyn niezrealizowanych przez ich beneficjentów. "Rzeczpospolita" poinformowała, że rzecznik finansowy zwrócił się do prezydenta o inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do uregulowania tej kwestii. "Dzisiaj jest jeszcze bardzo trudno wyrokować w jakim kierunku powinno iść to rozwiązanie. Może ta analogia jaka była z lokatami na martwych kontach, czyli przekazanie do BGK i zinwentaryzowanie, byłoby jakimś rozwiązaniem" - zaproponował Marek Dietl.