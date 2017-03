W siedzibie PiS odbyło się prezydium Komitetu Politycznego

We wtorek przed posiedzeniem rządu odbyło się prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, na którym była obecna m.in. premier Beta Szydło. "To rutynowe spotkanie, które odbywa się co tydzień" - powiedział PAP Joachim Brudziński.