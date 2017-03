W czwartek przed Sądem Okręgowym w Gdańsku odbyła się rozprawa odwoławcza. Od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z września 2016 r. odwołali się zarówno obrońca, jak i prokurator.

Prokuratura wniosła o skazanie obywateli Holandii na karę 2 lat więzienia - ma to być wyrok odstraszający na przyszłość, szczególnie w kontekście zagrożenia terrorystycznego. Obrońca oskarżonych domaga się natomiast uchylenia wyroku i umorzenia bądź uniewinnienia.

Według prokuratury, 27-letni Murat O. i o trzy lata starszy Ozgun A. (mężczyźni są pochodzenia marokańskiego i tureckiego - PAP), 14 marca 2016 r. próbowali kupić broń w jednym ze sklepów w Gdyni. O próbie nielegalnego kupna broni powiadomił Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policję właściciel sklepu. Obcokrajowcy zostali zatrzymani po kilku godzinach w jednym z centrów handlowych w Gdyni.

Podczas procesu przed gdyńskim sądem oskarżeni nie przyznali się do winy. Z odczytanych przez sąd ich wyjaśnień ze śledztwa wynikało, że przyjechali do Polski na jeden dzień, aby kupić urządzenie do dorabiania kluczy do samochodu. Planowali też zwiedzać Trójmiasto. Tłumaczyli, że do gdyńskiego sklepu z militariami weszli tyko po to, aby nabyć gaz pieprzowy do obrony. Wyjaśniali też śledczym, że wprawdzie podczas wizyty w sklepie został wywołany temat zakupu broni, ale - jak twierdzili oskarżeni - miało to charakter żartu, ponieważ nigdy nie mieli takiego zamiaru.