1 proc. podatku można przekazać organizacji pożytku publicznego (OPP), która figuruje w wykazie tworzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (publikowanym do 15 grudnia). Aby znaleźć się na liście organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc., trzeba dopełnić formalności - warunkiem jest terminowe złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego z roku, za który składane jest zeznanie podatkowe; OPP mają obowiązek złożenia sprawozdań do 15 lipca (a te, które mają rok obrotowy inny niż kalendarzowy – do 30 listopada).

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wykazie możliwe będzie umieszczenie również takiej organizacji, która nie złożyła sprawozdania w terminie, jeśli wykaże ona, że nastąpiło to nie z jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.

Ustawa wprowadza również m.in. regulacje rozwiązujące problemy związane z tworzeniem wykazu w odniesieniu do OPP, które zmieniły rok obrotowy na inny niż kalendarzowy.

Nowelizacja rozszerza też katalog źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundusz ten utworzono na mocy wcześniejszej noweli ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Jego przychodami są środki finansowe pochodzące z 1 proc. - przekazane organizacji, która utraciła status OPP, nie zdążywszy ich wykorzystać; wydane niezgodnie z przepisami (czyli nie na działalność pożytku publicznego); przekazane na rzecz OPP, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. w danym roku. Jego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego przez wyrównywanie ich szans.

Nowe przepisy mają też usprawnić procedury wymiany informacji między MRPiPS, nadzorującym obecnie Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi. Sąd będzie informował ministra, po uprawomocnieniu się postanowienia ws. utraty statusu OPP, o datach doręczenia oraz uprawomocnienia się tego postanowienia (dotychczas sąd informował ministra niezwłocznie po wydaniu postanowienia).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.(PAP)