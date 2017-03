Duncan, który składa wizytę w Polsce, wziął w czwartek udział w pierwszym Polsko-Brytyjskim Forum Belwederskim. "Wielka Brytania chce, by relacje polsko-brytyjskie z dobrych stały się znakomite. Forum Belwederskie jest doskonałym narzędziem, by to na dłuższą metę było możliwe" - powiedział PAP.

Brytyjski minister: Znajdziemy rozwiązania, które zabezpieczą interesy Polaków w Wielkiej Brytanii

"Jestem tutaj i mówię do Polaków w Wielkiej Brytanii: możecie być pewni, że doceniamy was, nie chcemy narażać waszej przyszłości. Jesteśmy zdeterminowani, by znaleźć takie rozwiązania, które zabezpieczą waszą przyszłość, gdy wystąpimy z Unii Europejskiej" - oświadczył minister. Jak dodał, na tę kwestię trzeba jednak patrzeć w szerszym kontekście. "Rozwiążemy ten problem, ale nie możemy tego zrobić jednym ruchem, z dnia na dzień. To musi być część dyskusji" - dodał.

Brytyjski minister: Chcemy, by relacje polsko-brytyjskie stały się znakomite

Jak podkreślił, Polska naprawdę liczy się dla Wielkiej Brytanii. "Kiedy opuścimy Unię Europejską, nie znikniemy, nie wypadniemy z mapy Europy (...). Chcemy patrzeć na cały świat, ale także na tę jego część, gdzie wzrasta rosyjskie zagrożenie. Mamy fantastyczne historyczne i osobiste związki między polską a brytyjską społecznością, które chcemy podtrzymać" - zaznaczył.