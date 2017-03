Członkowie Partii Razem odsłonili przed Sejmem "pomnik" dedykowany ministrowi środowiska. Jest nim złota piła łańcuchowa. Podpis na cokole głosi: "Janowi Szyszce - wdzięczni deweloperzy i drwale". - Wszyscy mamy świadomość, że to skromna, symboliczna nagroda w porównaniu do tych milionów, które na tej zmianie, dzięki ministrowi Szyszce, zarobią deweloperzy, lobbyści, właściciele tartaków. To właśnie oni na tej zmianie zrobili złoty interes - mówiła członkini partii.