O oficjalnej odpowiedzi Rosji na propozycję ETPCz poinformowały w piątek media. ETPCz w zeszłym roku przedłożył Rosji ugodę w sprawie pozwu złożonego przez Tatianę Szmielową, matkę zabitego w roku 2010 Denisa Wyrzykowskiego. Trybunał zaproponował też podjęcie systemowych kroków w celu zapobiegania przemocy na komisariatach.

Odpowiedź wystosowana przez wiceministra sprawiedliwości Rosji Gieorgija Matiuszkina, który reprezentuje Rosję przy ETPCz, głosi, że "rząd Rosji nie podejmie kroków w celu polubownego rozwiązania". Portal RBK podał, że dokument datowany jest na styczeń.

Strona rosyjska przyznała jednocześnie, że doszło do naruszenia praw Wyrzykowskiego gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, w tym prawa do życia.

O zobowiązanie Rosji do podjęcia środków zapobiegających przemocy na komisariatach zwrócił się do ETPCz adwokat Szmielowej Ilnur Szarapow. Wśród możliwych działań wymienił zainstalowanie w komisariatach kamer wideo, stworzenie ścisłego regulaminu obchodzenia się z zatrzymanymi, obowiązkowe oględziny lekarskie zatrzymanych oraz zwiększenie liczby śledczych, którzy zajmowaliby się nadużyciami popełnionymi przez policjantów.

Wyrzykowski jesienią 2010 roku został zatrzymany w ramach śledztwa wobec jego partnerki; dotyczyło to kradzieży. Oboje po przewiezieniu na komisariat zostali pobici, przy czym mężczyzna tak mocno, że po 10 dniach zmarł w szpitalu od obrażeń. Pięciu policjantów otrzymało wyroki od dwóch do ośmiu lat kolonii karnej, ale odwołali się od wyroku. Po apelacji wyroki uchylono i skierowano sprawę do ponownego rozpatrzenia. Śledztwo do tej pory nie zostało wznowione.

