Irak: Siły bezpieczeństwa blisko kompleksu rządowego w zachodnim Mosulu

Irackie siły bezpieczeństwa zbliżają się do głównego kompleksu budynków rządowych w zachodnim Mosulu w ramach ofensywy wypierania z tej części miasta bojowników Państwa Islamskiego (IS) - poinformował we wtorek przedstawiciel tych sił ds. kontaktów z mediami.