Ponadto należy rozpocząć praktykę kierowania nauczycieli na stanowiska w administracji państwowej, aby poprawić jakość ich myśli politycznej - wynika z oświadczenia opublikowanego w poniedziałek na stronie internetowej Rady.

W październiku ubiegłego roku KPCh nadała Xi Jinpingowi przywódczy status, którym dotychczas pochwalić się mogli tylko najpotężniejsi liderzy kraju tacy jak Deng Xiaoping, Mao Zedong i Jiang Zemin. Komentowano tę decyzję jako kolejny wyraz wzmacniania władzy chińskiego prezydenta - przypomina Reuters.

Sam Xi w wystąpieniu w grudniu apelował do szkół wyższych w Chinach, by "służyły KPCh". Rząd prowadzi kampanię przeciw rozpowszechnianiu się "wartości wyznawanych przez Zachód" na uniwersytetach, znane były też przypadki wysyłania partyjnych inspektorów do nadzorowania wykładowców wygłaszających w obecności studentów uwagi uważane za niewłaściwe.

W zeszłym tygodniu urząd ds. dyscypliny partyjnej i walki z korupcją zapowiedział "elastyczne" inspekcje na 29 wiodących uczelniach wyższych.

Chińskie uniwersytety, które przed laty skupiały działaczy na rzecz praw obywatelskich i doprowadziły do wyłonienia przywódców prodemokratycznych demonstracji w 1989 roku, obecnie podlegają ścisłemu nadzorowi państwa, a wykładowcom i studentom uznanym za zbyt krytycznych wobec władz grozi usunięcie z uczelni.(PAP)