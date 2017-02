Pole Cudów w Pizie z arcydziełami architektury średniowiecznej: Krzywą Wieżą, baptysterium i katedrą to jedna z największych atrakcji turystycznych na świecie. Miejsce to – wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO – przyjeżdża co roku zobaczyć 2,5 miliona turystów.

Jak podaje dziennik "Corriere della Sera", od lata tego roku Pole Cudów będzie można obejrzeć z zupełnie nowej perspektywy, a mianowicie – z koła obserwacyjnego o średnicy 50 metrów. To prawie tyle samo, ile wynosi wysokość wieży, wzmocnionej i uratowanej przed grożącym upadkiem przed kilkunastoma laty przez zespół ekspertów, na czele którego stał inżynier polskiego pochodzenia Michele Jamiolkowski z Turynu.

Koło panoramiczne ma stanąć w miejscy oddalonym o zaledwie kilka minut spaceru od historycznego serca miasta.

Projekt zyskał już także aprobatę urzędu nadzoru nad zabytkami. Ustalono, że Diabelski Młyn ustawiony zostanie najpierw na okres próbny trzech miesięcy, a potem, jeśli się przyjmie, zostanie na stałe.

"Nasze miasto będzie miało koło jak Paryż, Londyn i Wiedeń" - powiedział szef wydziału kultury w magistracie Andrea Ferrante. Wyjaśnił zarazem, że oglądając Pizę z góry turyści przekonają się, że to miasto to nie tylko Krzywa Wieża i że warto zwiedzić je całe.

Włoska gazeta zauważa, że nie brak przeciwników tego pomysłu. Wykładowca uniwersytecki i przedstawiciel towarzystwa ochrony zabytków "Italia Nostra" Leonardo Rombai zaapelował o większą rozwagę.

"Projekt ustawienia gigantycznej konstrukcji, wysokiej jak Krzywa Wieża i to parę kroków od placu nie wydaje się mi się dobrym pomysłem" - przyznał.

Wtóruje mu przewodnicząca regionalnego oddziału "Italia Nostra" Mariarita Signorini, która stwierdziła, że nie można ustawiać w małej Pizie takiego samego koła obserwacyjnego, jak w europejskich metropoliach. "W mieście Krzywej Wieży koło o średnicy 50 metrów, dwa kroki od Pola Cudów nie ma sensu" - oceniła.

Obrońcy projektu z biura urbanistyki zapewniają, że Diabelski Młyn wpisze się w miejski krajobraz.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)