W czwartek w Białymstoku odbywała się regionalna konferencja "Wzmacniamy polskie rolnictwo" organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). To już trzecie takie spotkanie w kraju, w którym biorą udział m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji, które zajmują się rolnictwem oraz rolników.

Jednym z tematów były działania podjęte przez ministerstwo w związku z występowaniem w regionie afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Województwo podlaskie było pierwszym regionem w Polsce, gdzie w lutym 2014 roku odnotowano przypadki ASF u dzików. Od tamtej pory w kraju potwierdzono 208 przypadków ASF u dzików oraz 23 ogniska tego wirusa u świń. Oprócz Podlaskiego, występowanie wirusa ASF notowane jest także w województwie lubelskim i mazowieckim.

Jak mówił na konferencji prasowej minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, obecnie finalizowane są działania dotyczące wsparcia producentów trzody chlewnej, którzy ponieśli straty w związku z ASF. Mówił, że to dwie formy wsparcia: pierwszy to tzw. pakiet Hogana, drugi - to wsparcie ze środków UE dedykowane tylko dla producentów trzody.

Wyjaśnił, że w pakiecie Hogana do dyspozycji Polska będzie miała ponad 22 mln euro (dokładnie - jak informowała wcześniej MRiRW - 22,6 mln euro, a pomoc przewidziana jest zarówno dla producentów trzody chlewnej i bydła). Jurgiel poinformował, że pakiet jest "w tzw. podpisywaniu obiegowym w Radzie Ministrów". "Myślę, że w następnym tygodniu zostanie to opublikowane" - powiedział. Wtedy - jak wyjaśnił PAP - Agencja Rynku Rolnego "uruchomi całą procedurę".

Natomiast drugi pakiet zakłada wsparcie dla producentów trzody, którzy w związku z ASF ponieśli straty w okresie od sierpnia do listopada 2016 roku. "To już jest finalizowane, odbędzie się teraz głosowanie w Komisji Europejskiej" - mówił Jurgiel. Z informacji przekazanych przez resort rolnictwa wynika, że głosowanie ma się odbyć na początku marca.

Jurgiel pytany przez PAP, czy wciąż jest problem z ASF, powiedział, że na obecnie ognisk ASF w stadach świń nie ma, natomiast wciąż występują sporadyczne przypadki ASF u dzików. Mówił, że przy ASF bardzo ważne jest przestrzeganie bioasekuracji, bo od tego zależy też czy rolnicy otrzymają rekompensaty.

Pakiet Hogana został uruchomiony przez Komisję Europejską w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych, a przede wszystkim z powodu zakłóceń na rynku mleka. KE przyznała 350 mln euro pomocy dla unijnych rolników, w tym dla Polski 22,6 mln euro.

Polska zdecydowała o rozdziale tej kwoty między producentów bydła oraz świń. Producenci mleka będą mogli dostać pieniądze na zakup jałówek ras mięsnych, natomiast rolnicy zajmujący się chowem świń będą mogli przeznaczyć środki na zakup loszek i knurów hodowlanych.

Ponadto rolnicy, których gospodarstwa znajdują się w strefach gdzie występowało ASF mogą ubiegać się o środki na zakup jałówek lub buhajów lub mogą starać się o rekompensaty w związku z niższymi cenami sprzedaży świń z powodu wystąpienia tej choroby (obejmują one okres od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017 r.). Alternatywą dla produkcji świń na obszarach, gdzie wystąpił ASF ma być m.in. produkcja bydła mięsnego. Będą więc środki na zakup jałówek. (PAP)