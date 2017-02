Mężczyzna został zatrzymany w jednym z mieszkań na warszawskiej Woli w momencie, kiedy wychodził z bloku. Podejrzany jest o co najmniej cztery wyłudzenia pieniędzy na kwotę 1,4 mln zł od starszych osób.

Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie mężczyźnie zostały przestawione zarzuty oszustw mienia znacznej wartości. Grozi mu za to do 10 lat pozbawienia wolności.

Arkadiusz Ł. poszukiwany był przez policję kilku krajów europejskich. Policja austriacka wystawiła za nim europejski nakaz aresztowania, policja z Luksemburga nakaz poszukiwania w celu ustalenia miejsca pobytu.

Zatrzymanie Arkadiusza Ł. ma związek z rozbiciem zorganizowanej grupy oszustów wykorzystujących metodę „na wnuczka”, działających w Niemczech, Szwajcarii i Austrii.

W ubiegłym roku policjanci warszawskiego CBŚP zatrzymali kilkanaście osób powiązanych z Hossem, które trudniły się oszustwami na wnuczka w Niemczech, Szwajcarii i Austrii.

W czerwcu 2015 r. w związku z licznymi przestępstwami, do których dochodziło w Niemczech, Austrii i Szwajcarii został powołany międzynarodowy zespół śledczy składający się z policjantów CBŚP i polskich prokuratorów w Warszawie, a ze strony niemieckiej ich odpowiedników w Monachium. W ciągu niespełna 1,5 roku funkcjonariusze CBŚP we współpracy z policją niemiecką zatrzymali 22 osoby.

Przestępcy zamieszkujący w większości w Polsce wyłudzali milionowe kwoty w euro i frankach szwajcarskich w kilku państwach Europy Zachodniej takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Luksemburg.