Według ministra test nie naruszył ani porozumienia nuklearnego zawartego ze światowymi mocarstwami w 2015 roku, ani rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2231.

"Ostatni test był zgodny z naszymi planami i nie pozwolimy cudzoziemcom ingerować w sprawy naszej obronności" - oświadczył Dehghan, zaznaczając że "próba ta wpisuje się w kontynuację programu obronnego" Iranu.

W rezolucji nr 2231, którą RB ONZ uchwaliła w 2015 roku jako część porozumienia mającego na celu ograniczenie działań nuklearnych Iranu, wezwano władze w Teheranie do powstrzymania się od prac nad rakietami balistycznymi zaprojektowanymi, by przenosić broń jądrową. Iran twierdzi, że nie prowadzi żadnych prac nad pociskami mającymi przenosić właśnie takie ładunki.

"Dysponujemy programem do produkcji sprzętu obronnego w ramach naszych interesów narodowych i nikt nie może wpływać na naszą decyzję" - zaznaczył irański minister.

Nowa ambasador USA przy ONZ Nikki Haley oświadczyła we wtorek, że dokonana w niedzielę przez Iran próba pocisku balistycznego średniego zasięgu jest "absolutnie nie do przyjęcia". "Potwierdziliśmy informację, że Iran w niedzielę 29 stycznia przeprowadził test rakiety średniego zasięgu" - oświadczyła Haley po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, które odbyło się we wtorek za zamkniętymi drzwiami.

Amerykańska ambasador skrytykowała irańską wersję, według której próba pocisku nie narusza rezolucji ONZ, gdyż jej cel był wyłącznie obronny i jej zamiarem nie było przenoszenie głowicy nuklearnej. "Oni (Irańczycy) wiedzą, że nie mają przeprowadzać prób z pociskami balistycznymi, które mogą przenosić ładunki nuklearne" - podkreśliła.

Według Haley testowany w niedzielę pocisk mógł przenosić ładunek 500 kilogramów. "To więcej niż wystarczająco, żeby przenieść broń nuklearną" - wskazała.

Jeszcze we wtorek szef irańskiego MSZ Mohammad Dżawad Zarif nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że Iran przeprowadził próbę pocisku balistycznego. Zapewniał, że próby takie nie są elementem porozumienia nuklearnego. Zagwarantował także, iż żaden pocisk produkowany w Iranie nie będzie użyty przeciwko drugiemu krajowi oraz że żadne irańskie pociski nie zostały wyprodukowane do przenoszenia głowic nuklearnych.

Po raz ostatni Iran testował taki pocisk w lipcu 2016 roku. (PAP)