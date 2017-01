W PRL tytułem honorowego obywatela Szczecina oprócz I sekretarza KC KPZR Nikity Chruszczowa, wyróżniono także m.in. I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułkę i Konstantego Rokossowskiego. Z kolei Adolfa Hitlera i Hermanna Goeringa uhonorowali tym tytułem jeszcze niemieccy radni miejscy.

Temat honorowych obywateli miasta przyznanych w PRL oraz niemieckim Szczecinie funkcjonuje od lat, a organizacje pozarządowe wzywają do jego uregulowania od długiego czasu – powiedział PAP wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska. Dlatego prezydent miasta powołał zespół złożony z radnych wszystkich klubów, aby zaproponował rozwiązanie tej sytuacji – dodał Soska, który przewodniczy pracom zespołu.

"Radni wypracowali już projekt uchwały w formie stanowiska rady miasta. Jeżeli chodzi o honorowych obywateli niemieckiego Szczecina, to odcinamy się od tych decyzji i nie uznajemy za istniejące we współczesnej Polsce, ponieważ były przyjmowane w zupełnie innym porządku prawnym" – poinformował Soska. "Uznajemy też za nieważne wszystkie honorowe obywatelstwa, które były przyznane pomiędzy 1946 a 1990 r., czyli początkiem samorządu w Polsce" – dodał.

Jak podał, zgodnie z projektem uchwały za honorowych obywateli miasta będą uznawane jedynie osoby, którym rada miasta przyznała ten tytuł po 1990 r.

"Większość radnych jest zdania, że takie osoby jak Bierut, Gomułka, Rokossowski, czy Chruszczow nie zasługują na to, żeby być honorowymi obywatelami Szczecina. Stąd działania radnych" – wyjaśnił członek zespołu Rafał Niburski (PiS). Zaznaczył, że to także ukłon w stronę środowisk, które od lat domagały się, by rada miasta ostatecznie odcięła się od tego uchwałą.

Dodał, że wśród radnych, pracujących nad projektem uchwały panuje zgoda, uchwała powinna zostać przyjęta przez radę miasta bez problemów.

Tytuł honorowego obywatela Szczecina po 1990 r. otrzymali: Jan Paweł II, dr hab. Leszek Michał Sagan, prof. Aleksander Wolszczan, Władysław Bartoszewski, abp Kazimierz Majdański, Lech Wałęsa, historyk prof. Gerard Labuda, jezuita o. Hubert Czuma, pisarka Joanna Kulmowa, fotograf Krystyna Łyczywek oraz wieloletni szef Polskiej Żeglugi Morskiej Ryszard Karger. (PAP)