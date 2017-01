Premier powiedziała na konferencji prasowej, że rolą polityków jest zajmowanie się sprawami Polaków i dbanie o państwo, a "ci, którzy sieją zamęt, mają złe intencje".

"Wszystkie działania, które były podejmowane w ostatnich tygodniach przez polityków opozycji - Nowoczesną i Platformę, przez pana przewodniczącego Schetynę, niestety nie były działaniami konstruktywnymi" - stwierdziła szefowa rządu.

"Nie po to nas Polacy wybierają. Polacy nas wybierają po to, byśmy pracowali i rozwiązywali ich problemy. I ja tak to postrzegam" - dodała.

Grzegorz Schetyna - powiedziała Szydło - "zapomniał chyba, jaka jest rola polityka, który otrzymuje mandat od wyborców".

Schetyna pytany we wtorek w Radiu Zet, czy postawiłby przed Trybunałem Stanu prezydenta Andrzeja Dudę za podpisanie budżetu na 2017 r., powiedział: "W tej sprawie absolutnie tak, w tej sprawie, kiedy zaakceptował i podpisał nielegalnie przyjęty budżet - tak".

"Nie będzie świętych krów w polskiej polityce, nie może tak być, nie możemy tego zaakceptować, dlatego, jeśli będzie łamane prawo, ci, którzy je łamią muszą wiedzieć, że odpowiedzą za to" - oświadczył szef PO.

Premier podkreśliła, że "budżet państwa został przyjęty zgodnie z regułami, zgodnie z prawem, jest budżetem legalnym, jest budżetem dobrym, jest budżetem gwarantującym polskim rodzinom, gwarantującym Polakom, bezpieczeństwo, godne życie i stabilizację".

"I konsekwentnie ten budżet zrealizujemy" - powiedziała szefowa rządu.