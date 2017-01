W październiku deficyt bezpieczeństwa odczuwało 31 proc. ankietowanych. Obecnie 44 proc. Niemców ocenia działania podejmowane przez rząd za wystarczające. Trzy miesiące temu tego zdania było znacznie więcej, bo 62 proc.

W grudniu w Berlinie doszło do najpoważniejszego jak dotychczas zamachu terrorystycznego o podłożu islamistycznym. W ataku na bożonarodzeniowy jarmark w centrum stolicy Niemiec 12 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych.

Zdecydowana większość Niemców opowiada się za zaostrzeniem polityki wobec imigrantów wchodzących w kolizję z prawem. Propozycję aresztowania nawet na dłuższy czas osób uznanych za niebezpieczne, których nie można deportować do kraju pochodzenia, popiera 88 proc. ankietowanych.

Pomimo zastrzeżeń co do bezpieczeństwa większość uczestników sondażu (57 proc.) uważa, że Niemcy poradzą sobie z przybyłymi do ich kraju uchodźcami; 41 proc. jest zdania, że problemy związane z migracją przekraczają możliwości Niemiec. (PAP)