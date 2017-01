"Przez lata grania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do szpitali na Pomorzu trafił sprzęt medyczny wart ok. 10 mln zł, głównie związany z diagnostyką dzieci ale też ułatwiający opiekę nad seniorami" - poinformował Paweł Orłowski, wicemarszałek województwa pomorskiego ds. zdrowia.

Zaznaczył, że "WOŚP to największy darczyńca zewnętrzny jeśli chodzi o szpitale należące do marszałka województwa". "Obok finansowania budżetowego, samorządowego i krajowego, jest to największe wsparcie zewnętrzne, sponsorskie" - podkreślił.

Największym beneficjentem Orkiestry na Pomorzu są szpitale: w Gdańsku, dawny wojewódzki im. Mikołaja Kopernika oraz na Zaspie. Dariusz Kostrzewa prezes spółki Copernicus, w skład której wchodzą oba szpitale, poinformował, że trafił do nich sprzęt o łącznej wartości ok. 5 mln zł. Każdego roku szpitale otrzymują sprzęt o wartości ok. pół miliona złotych.

"W minionych latach do szpitali trafiło ok. 150 sztuk różnego rodzaju sprzętu. Najwięcej było nowoczesnych, sterowanych elektrycznie, łóżek dla dzieci i dorosłych z przeciwodleżynowymi materacami, inkubatorów, pomp infuzyjnych" - wymienił.

Wśród sprzętu był też aparat do krążenia pozaustrojowego, niezbędny przy operacjach kardiochirurgicznych u dzieci, a także aparaty USG i RTG. W szpitalu na Zaspie działa oddział kardiochirurgii dziecięcej, który powstał dzięki Orkiestrze i nosi imię WOŚP.

"Z prostej analizy wynika, że spośród zewnętrznych źródeł finansowania naszej aparatury medycznej, Jurek Owsiak jest drugi po Unii Europejskiej" - podkreślił Kostrzewa.

Dodał, że także dzięki WOŚP dokonał się "diametralny postęp jeśli chodzi o standard opieki nad pacjentami senioralnymi". "Dzięki Fundacji mamy wyposażenie, które pomaga nam pielęgnować osoby w podeszłym wieku" - podkreślił.

Sprzęt trafił też do szpitali m.in. w Gdyni, Kościerzynie, Wejherowie i Słupsku. "Nie ma właściwie szpitala, w którym nie byłoby sprzętu zakupionego przez WOŚP" - przekonuje Orłowski.

Agnieszka Buczyńska z Regionalnego Centrum Wolontariatu, które jest jednym z ośmiu działających w Gdańsku sztabów orkiestry poinformowała, że w Gdańsku w niedzielę kwestować będzie ok. 1,2 tys. wolontariuszy.

Miejski Finał pod hasłem "Gdańsk dla Orkiestry czyli Karnawał Pomagania" odbędzie się na Targu Węglowym w centrum miasta. Stojące w tym miejscu koło widokowe w niedzielę będzie podświetlone na czerwono. "Dochód z co dziesiątego sprzedanego biletu na przejazd gondolą będzie przekazany na WOŚP" - powiedziała Buczyńska. Na targu działać będą też: lodowisko, punkt medyczny, w którym bedzie można zmierzyć ciśnienie i poziom cukru, oddać krew, wziąć udział w warsztatach z pierwszej pomocy. Podczas koncertu mają dominować głośne, gorące rytmy samby.

Można już licytować przedmioty wystawione na aukcje m.in. przez miasto Gdańsk np. ławkę w Parku Oliwskim i wjazd na komin elektrociepłowni EDF w Gdańsku (platforma na wys. ok 40 m.).

Można wylicytować też przelot widokowy samolotem w towarzystwie prezydenta Słupska, Roberta Biedronia, jako współpasażera. Za przelot nad Słupskiem, Ustką i Rowami w czwartek oferowano 3,7 tys. zł.

Podczas 25. Finału WOŚP, Gdańsk wraz z Poznaniem, Toruniem i Warszawą po raz drugi weźmie udział w biciu rekordu Polski na ergometrach wioślarskich w największej liczbie osób, które w ciągu 10 godzin przepłyną na jednym ergometrze wioślarskim dystans 500 metrów. W ubiegłym roku Gdańsk przegrał z Warszawą.

W Sopocie w niedzielę na plaży działać ma strefa militarna, w której planowane są m.in. przejażdżki czołgiem, wystawa pojazdów wojskowych, pokazy wozów strażackich, policyjnych i pogotowia ratunkowego, magazyn replik broni i stanowisko obrony przeciwlotniczej wraz z armatką przeciwlotniczą.

W Gdyni wylicytować będzie można w niedzielę m. in. samochód terenowy, koszulkę Roberta Lewandowskiego z autografem oraz wycieczkę do fabryki Ferrari. Na licytacje wystawione mają być też karnety na festiwal filmowy, Open'era, do teatru, zaproszenie na kolację z Januszem Palikotem czy tęczowy parasol od Barbary Nowackiej. (PAP)