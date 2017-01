2017 rok to rok decyzji ws. niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Szczerski zaznacza, że aby uzyskać status niestałego członka w RB ONZ nie wystarczą dobre relacje z "dużymi partnerami", ale należy je budować z krajami na całym świecie. "Będziemy aktywni jako Polska w różnych formułach w Nowym Jorku w siedzibie ONZ po to, żeby polską kandydaturę wypromować, żeby to miejsce uzyskać" - zapowiedział. Podkreślił, że status niestałego członka w RB ONZ byłby powrotem Polski do grona krajów, które na co dzień pracują nad głównymi problemami bezpieczeństwa światowego.

Polska ubiega się o niestałe członkostwo w latach 2018-2019. Aby kandydatura danego państwa do niestałego członkostwa w RB ONZ została przyjęta, poparcie dla niej musi wyrazić dwie trzecie państw członkowskich ONZ. W RB ONZ jako niestały członek Europę Środkową reprezentuje jeden kraj.

Szczerski podkreśla, że 2017 r. to także rok implementacji decyzji warszawskiego szczytu NATO "i w sensie wojskowym, i w sensie politycznym, czyli współpracy z partnerami NATO". Zapowiedział, że prezydent Andrzej Duda w przyszłym roku odwiedzi m.in. Finlandię. "Planujemy także wizytę w Gruzji jako w kraju partnerskim. Mamy intensywny dialog z Ukrainą. To zewnętrzni partnerzy NATO w poszukiwaniu bezpieczeństwa także tego, które nas najbardziej interesuje, czyli w polityce wschodniej" - powiedział Szczerski.

"To także implementacja tych decyzji, które dotyczą dialogu z Rosją z pozycji wschodniej flanki, która jest flanką wzmocnioną. Ten dialog może być dużo bardziej efektywny" - zaznacza prezydencki minister.

Zwrócił uwagę, że 2017 r. będzie pierwszym rokiem nowej administracji amerykańskiej. "To ważne zadanie, by ułożyć sobie relacje polsko-amerykańskie w nowych warunkach" - powiedział. "Mamy nadzieję, że chociażby przy okazji planowanego szczytu NATO, który będzie związany z otwarciem nowej siedziby NATO, będzie okazja do spotkania i rozmowy z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo jego obecność na tym szczycie jest bardzo prawdopodobna" - dodał Szczerski.

Zapowiedział, że w sensie dyplomatycznym prezydent rozpocznie rok od wizyty w Izraelu i Palestynie, żeby podkreślić aktywność i obecność polityczną na Bliskim Wschodzie.

Szczerski podkreślił, że w aktywność prezydenta w 2017 r. wpisana jest także współpraca regionalna m.in. planowany w Polsce szczyt państw Trójmorza (Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego).

Pierwszy szczyt państw Trójmorza odbył się w 2016 r. w Chorwacji.