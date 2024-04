Prezydent Joe Biden podpisał w środę ustawę o pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu o wartości 95 mld dolarów. Ustawa daje też chińskiej firmie ByteDance rok na sprzedaż TikToka. Prezydent zapowiedział, że nowe transze uzbrojenia wkrótce trafią na Ukrainę.

USA szykują wsparcie wojskowe dla Ukrainy

"Wspieramy Ukrainę teraz, by powstrzymać Putina przed wciąganiem Stanów Zjednoczonych w wojnę w Europie w przyszłości" - powiedział Biden podczas wystąpienia po podpisaniu ustawy. Zapowiedział też, że "dosłownie w ciągu kilku godzin" USA zaczną wysyłać sprzęt na Ukrainę, w tym amunicję do systemów obrony powietrznej i artylerii oraz "systemy rakietowe" i wozy opancerzone.

Fundusze na wsparcie dla Ukrainy i sojuszników

Ustawa zapewnia 60,8 mld dol. środków na wsparcie wojskowe i gospodarcze Ukrainy, 26 mld na uzbrojenie dla Izraela i pomoc humanitarną dla Palestyńczyków, 8 mld na zakup broni dla Tajwanu oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku. Dodatkowo w ustawie znalazł się szereg uprawnień do nałożenia dodatkowych sankcji na Iran i Rosję, przepisy upoważniające prezydenta do przeznaczenia zamrożonych rosyjskich aktywów (4-5 mld dol.) na pomoc Ukrainie oraz ustawa, która ma zmusić chińskiego właściciela TikToka do sprzedaży aplikacji w ciągu 12 miesięcy.

Co będzie w pakiecie pomocy?

Z zapowiedzi Pentagonu i Białego Domu wynika, że w pierwszym pakiecie - który ma zawierać sprzęt o wartości 1 mld dol. - znajdzie się amunicja artyleryjska i rakiety obrony powietrznej. Według senatorów obydwu partii na Ukrainę zgodnie z przepisami nowej ustawy mają również trafić rakiety balistyczne ATACMS o zasięgu 300 km. Dotychczas USA dostarczyły Ukrainie niewielką liczbę ATACMS w wersji o połowę krótszym zasięgu. (PAP)

osk/ mms/