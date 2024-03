Wszyscy zakładnicy, którzy byli przetrzymywani przez uzbrojonego mężczyznę w klubie nocnym w mieście Ede w Holandii zostali uwolnieni, a domniemany sprawca został zatrzymany - podała w sobotę policja.

W mieście Ede na wschodzie Holandii kilka osób było przetrzymywanych jako zakładnicy. Media przekazały, że do incydentu doszło w miejscowym barze Petticoat, a sprawcą był uzbrojony mężczyzna. Napastnik miał przy sobie broń i ładunki wybuchowe. Na miejsce zdarzenia, w rejon budynku w centrum Ede, skierowano kilka oddziałów policyjnych. Około 150 domów zostało ewakuowanych.

"Ostatni zakładnik został właśnie uwolniony. Zatrzymano jedną osobę" - głosi komunikat policji. Dodano w nim, że w chwili obecnej nie można podać szerszych informacji.

Jak przekazali reporterzy, z budynku klubu nocnego wyszedł mężczyzna w kominiarce zasłaniającej twarz, z rękami podniesionymi do góry. Następnie nałożono mu kajdanki i doprowadzono do samochodu policyjnego. Policja nie wypowiedziała się na temat jego motywów, ale wcześniej w sobotę podała, że nie ma oznak, by podłożem był terroryzm.

Wcześniej poinformowano o uwolnieniu trzech zakładników. Dokładna liczba osób, które były przetrzymywane przez napastnika od godzin porannych w sobotę nie jest znana. (PAP)

