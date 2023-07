O możliwości współpracy Polski i USA ws. odbudowy Ukrainy, oraz o włączeniu naszego kraju w prace Komitetu Sterującego Platformy Koordynacyjnej Darczyńców Grupy G7 ma w Stanach Zjednoczonych rozmawiać wiceszefowa MFiPR Jadwiga Emilewicz z m.in. przedstawicielami administracji - podał resort funduszy.

Jak poinformowało PAP ministerstwo funduszy, Jadwiga Emilewicz spotka się w USA podczas dwudniowej wizyty (25 i 26 lipca br.) z przedstawicielami amerykańskiej administracji i biznesu oraz z ekspertami w Waszyngtonie.

MFiPR wskazało, że głównym tematem rozmów pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej będą "możliwości współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi w procesie odbudowy Ukrainy oraz kwestia włączenia Polski w prace Komitetu Sterującego Platformy Koordynacyjnej Darczyńców Grupy G7".

Dodano, że we wtorek w Waszyngtonie w Departamencie Stanu wiceminister Emilewicz spotka się z Koordynator Biura Departamentu Stanu ds. Amerykańskiej Pomocy dla Europy i Eurazji Marią Longi, a następnie w Departamencie Handlu z zastępcą asystenta sekretarza handlu ds. Europy i Eurazji Davidem De Falco.

Jak zaznaczono, pełnomocnik rządu odbędzie też rozmowę z przedstawicielami Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), a także z senatorem przewodniczącym senackiej Komisji ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Miast Sherrodem Brownem, który jest zaangażowany w działania sankcyjne wobec Rosji.

W środę - jak poinformował resort - Jadwiga Emilewicz spotka się z zastępcą asystenta sekretarza stanu ds. europejskich i eurazjatyckich Christopherem Smithem, oraz – na osobnym spotkaniu – z przedstawicielami banku J.P. Morgan w Waszyngtonie.

Ponadto, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej weźmie udział w organizowanej przez Atlantic Council dyskusji eksperckiej pt. Polish approach to the Rebuilding of Ukraine – the nexus between economic interest and national security”. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

