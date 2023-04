W środę 5 kwietnia spodziewamy się oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce; spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, a także chce się spotkać z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w Polsce - poinformował w radiu RMF FM szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz.

O planowanej wizycie prezydenta Ukrainy poinformował w poniedziałek rano na antenie RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Pzydacz. "W środę 5 kwietnia spodziewamy się oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce" - powiedział.

Pytany o kwestie bezpieczeństwa i ewentualnego utrzymania zaplanowanej wizyty w tajemnicy podkreślił, że strona polska "dokłada wszelkich starań, żeby ta wizyta przebiegła jak najlepiej".

"Umówiliśmy się ze stroną ukraińską, że tę informację przekażemy opinii publicznej; prezydent Zełenski chce - poza spotkaniem z prezydentem Andrzejem Dudą, bo to na jego zaproszenie przyjeżdża - również spotkać się z Polakami oraz oczywiście Ukraińcami mieszkającymi w Polsce" - zaznaczył Przydacz.

Jak dodał, planowane są długie i szerokie rozmowy prezydentów, poświęcone nie tylko kwestiom bezpieczeństwa, ale także m.in. współpracy gospodarczej, polityce i kwestiom historycznym, jak również kwestiom rolnictwa i transportu ukraińskiego zboża przez Polskę. "Chcemy, żeby ta agenda była maksymalnie pełna" - podkreślił.

"Prezydent Zełenski chce powiedzieć kilka słów do Polaków, w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku - jak Polacy pomagają Ukrainie, uchodźcom na granicy, czy przyjmując ich do swoich domów" - dodał. Przydacz zapowiedział, że takie wydarzenie planowane jest na środowe popołudnie na Zamku Królewskim w Warszawie. "Każdy będzie mógł przyjść na plac Zamkowy w środę po południu i każdy będzie mógł - w zależności oczywiście od frekwencji - zobaczyć prezydentów, na pewno na telebimie, a być może nawet bliżej" - zaznaczył.

"Ta wizyta będzie szczególna, choć o szczegółach na ten moment nie mogę mówić, ale przygotowujemy tutaj szereg elementów, które sprawią, że ta wizyta będzie miała charakter szczególny" - mówił prezydencki minister.

Dodał, że prezydent Ukrainy pierwszy raz od rosyjskiej agresji przybędzie do Polski z oficjalną wizytą - wcześniej był w Polsce jedynie z zachowanymi w tajemnicy wizytami roboczymi, w drodze do innych stolic.

Z kolei minister w KPRM Michał Dworczyk zapowiedział w poniedziałek we wpisie na Twitterze, że Zełenski w środę po południu spotka się również z premierem Mateuszem Morawieckim.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki

mml/ mrr/