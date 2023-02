Razem zmierzamy ku wspólnemu zwycięstwu i musimy doprowadzić do niego w tym roku - oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do wystąpienia w Warszawie prezydenta USA Joe Bidena.

"+Kijów się trzyma, trzyma głowę wysoko, a przede wszystkim jest wolny+ - powiedział prezydent USA dziś w Warszawie, po historycznej wizycie w Ukrainie. Wszyscy pozostajemy zjednoczeni i odważni: Ukraina, USA i nasza cała koalicja zwycięstwa" - napisał prezydent na Twitterze. Reklama Zełenski podziękował prezydentowi Bidenowi i całej Ameryce za "przywództwo w konsolidacji świata wokół wspierania wolności i za niezbędną pomoc dla Ukrainy". "Razem zmierzamy ku wspólnemu zwycięstwu i musimy doprowadzić do niego już w tym roku!" - zakończył szef ukraińskiego państwa. (PAP) ndz/ mal/