Leonid Wołkow, współpracownik uwięzionego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, wezwał UE do nałożenia sankcji na osoby należące do bliskiego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina. Ostrzegł, że Kreml przygotowuje się do sfałszowania wrześniowych wyborów parlamentarnych.

„Na wszystko, co dzieje się w Rosji, należy patrzeć w kontekście zbliżających się wyborów do Dumy. Jesteśmy w środku sezonu politycznego i prawie wszyscy współpracownicy Nawalnego zostali deportowani lub są w areszcie domowym” - powiedział Wołkow cytowany w poniedziałek przez agencję BNS.Opozycjonista dodał, że w obecnej sytuacji „nie chodzi tylko o osobistą historię Nawalnego, chodzi o przygotowania Putina do sfałszowania wrześniowych wyborów na dużą skalę”. W niedzielę, przed poniedziałkową Radą Spraw Zagranicznych UE, odbyła się rozmowa szefów MSZ państw unijnych z Wołkowem. Według niego, zostały omówione kwestie nałożenia „sankcji na najbliższych sojuszników Putina i tych, którzy są winni rażących naruszeń praw człowieka”. Opozycjonista nie popiera jednak nakładania sankcji gospodarczych na Rosję, gdyż „mogłyby zostać one wykorzystane przez propagandę” kremlowską. Szefowie dyplomacji 27 państw unijnych w poniedziałek przeprowadzą strategiczną dyskusję na temat ostatnich wydarzeń w stosunkach UE–Rosja. Po południu do uczestników wirtualnie dołączy amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, by wymienić poglądy m.in. na stosunki UE–USA.