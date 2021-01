Do tego za infekcje coraz częściej odpowiada tam „variant anglais”, czyli bardziej zakaźny szczep koronawirusa zidentyfikowany po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii. Wywołało to apele ze strony epidemiologów, aby rząd tym razem nie czekał do ostatniej chwili i zrobił coś, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. I faktycznie, powołując się na źródła w Pałacu Elizejskim, dziennik „Journal du Dimanche” napisał, że Macron może w tym tygodniu ogłosić trzeci lockdown.

W ubiegłym tygodniu o przedłużeniu lockdownu do połowy lutego zadecydowały Niemcy. Władze doszły do wniosku, że nowe szczepy przedstawiają na tyle duże zagrożenie, by uzasadniało taki krok. Wśród nowych obostrzeń pojawił się wymóg, aby osoby korzystające z transportu publicznego oraz przebywające w sklepach zaopatrzyły się w lepsze maski ochronne, np. FFP2.

Końca lockdownu, wymuszonego rozprzestrzenianiem się nowego szczepu, nie widać także w Wielkiej Brytanii. Wkrótce może dojść do zaostrzenia środków ostrożności we Włoszech. Na razie obowiązuje tam trzystopniowy system obostrzeń lokalnych, połączony z ogólnokrajową godziną policyjną od godz. 22 do 5 rano. Epidemiolodzy sądzą jednak, że na dłuższą metę nie powstrzyma to rozwoju pandemii. Jeśli w Rzymie sytuacja dojrzeje do niewygodnych decyzji, to raczej nie w tym tygodniu. Wczoraj do dymisji podał się premier Giuseppe Conte, który teraz będzie się starał znaleźć większość parlamentarną dla nowego gabinetu.