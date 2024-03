Głosowanie przez internet to wielkie marzenie wielu osób. Niebawem może się spełnić. O tym, że prace w tym temacie trwają zapewnia w rozmowie z DGP Mariusz Witczak, poseł KO i przewodniczący podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa wyborczego.

Głosowanie przez internet zrewolucjonizowałoby wybory. Takie zapowiedzi pojawiały się w obietnicach wyborczych. Co dalej z ich realizacją? Mariusz Witczak, poseł KO, w wywiadzie dla DGP zapewnia, że rządzącym zależy na tym, by głosowanie przez internet stało się alternatywną formą oddawania głosów w wyborach. To wszystko nie oznacza jednak, że zniknie tradycyjna forma głosowania.

Jak zaznaczył poseł Mariusz Witczak, wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga wielu analiz, opracowań, a później testów. Dodał, że możliwość głosowania przy pomocy telefonu musi przede wszystkim uwzględniać bezpieczeństwo.

Jak miałoby wyglądać głosowanie przez internet?

Głosowanie przez internet miałoby być zbliżone do tego, które odbywa się w lokalu wyborczym. Poseł Witczak twierdzi, że skoro udało się zabezpieczyć nasze pieniądze w świecie wirtualnym, to można też zabezpieczyć głosowanie przez telefon.

Osoba, która chciałaby skorzystać z takiej opcji, musiałaby pobrać specjalną aplikację, następnie kartę do głosowania i za pośrednictwem profilu zaufanego lub bankowego mogłaby ją podpisać. Ta karta miałaby zostać zakodowana, a klucze do odkodowania miałaby otrzymać PKW. Wtedy wszystkie karty byłyby anonimowe.

Czy będzie można głosować przez internet w trakcie kolejnych wyborów parlamentarnych?

Na to pytanie Mariusz Witczak nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Jak zaznaczył, "nie chcę jeszcze rozstrzygać, kiedy uda się wprowadzić takie dość skomplikowane rozwiązania w życie".

