Posłowie PiS: Mariusz Gosek i Jacek Ozdoba zostali w piątek wykluczeni z posiedzenia komisji śledczej ds. Pegasusa. Zeznający przed komisją prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że musi zasięgnąć opinii prawników, czy w takiej sytuacji komisja może nadal go przesłuchiwać.

Posłowie PiS zostali wykluczeni za zakłócanie obrad komisji.

"To jest naruszenie zasady, że jeśli chodzi o komisje śledcze, to przedstawiciele poszczególnych formacji politycznych muszą być tam reprezentowani zgodnie z ich liczebnością" - powiedział dziennikarzom Kaczyński, wychodząc z sali obrad komisji. "W tej chwili to zostało podważone i ja będę musiał naradzić się z prawnikami, czy ta komisja w dalszym ciągu może mnie przesłuchiwać" - podkreślił.

Po tym, jak komisja wykluczyła ze swojego grona Goska i Ozdobę, przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) zarządziła 15-minutową przerwę.(PAP)

