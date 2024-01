Syn odbywającego karę Mariusza Kamińskiego Kacper, przekazał, że otrzymał informację że do południa zostanie wdrożona procedura przymusowego dokarmiania jego ojca.

Kamiński wyraził zgodę na dokarmienie kroplówką

Kacper Kamiński, syn Mariusza, przekazał na platformie X: “Pilne! Otrzymaliśmy właśnie informację, że do południa zostanie wdrożona procedura przymusowego dokarmiania. Lekarz poinformował mojego ojca, że wybrana zostanie najbardziej niehumanitarna metoda za pomocą sondy przez nos pomimo, iż wyraził on zgodę na dokarmianie za pomocą kroplówki. Powiedział, że nie będzie negocjował w tej sprawie ze względu na poglądy polityczne mojego ojca. Może to powodować groźne dla zdrowia powikłania".

Z więzienia do szpitala i z powrotem

Doradca prezydenta Błażej Poboży przekazał w poniedziałek, że Mariusz Kamiński został przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy. Były szef CBA w więzieniu prowadzi protest głodowy.

Służby wyjaśniają: "Podczas pobytu w placówce medycznej znajdującej się poza terenem więzienia osadzony przebywa pod konwojem funkcjonariuszy Służby Więziennej. Po dokonaniu niezbędnych czynności medycznych więzień wraca do zakładu karnego. Taka procedura jest standardowym działaniem Służby Więziennej w podobnych przypadkach".