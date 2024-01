Jak szacuje Ministerstwo cyfryzacji, około 2,7 mln Polek i Polaków musi wymienić w tym roku dowód osobisty. Tym, którzy będą posługiwać się nieważnym dokumentem grozi kara 5 tys. złotych.

Niestety, o wymianie dowodu trzeba pamiętać samodzielnie, bowiem państwo nam o tym nie przypomni. Bywa, że o zbliżającym się terminie ważności dowodu przypomina bank, ale najlepiej jest samodzielnie kontrolować ważność dokumentu. Jeśli nie wymienimy dowodu na czas, możemy narazić się na konieczność zapłaty grzywny. Niemałej. Kara za posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym to 5 tys. złotych.

Kto musi wymienić dowód osobisty

Dowód osobisty w 2024 roku muszą wymienić:

Osoby, które osiągnęły pełnoletniość w 2014 roku

Osoby, które nowy dowód otrzymały 10 lat temu

Konieczność wymiany dowodu a elektroniczny dowód osobisty

Co ważne, posiadanie mDowodu nie zwalnia z konieczności wystąpienia o nowy dowód osobisty w sytuacji, gdy ten stracił ważność. Dzieje się tak dlatego, że mDowód nie jest równoważny z dowodem osobistym o tyle, że nie zastępuje go we wszystkich sytuacjach.

Warto pamiętać, że dowód plastikowy oraz dowód elektroniczny w aplikacji mObywatel mają odmienną serię, numer oraz datę ważności, a więc nie są tym samym dokumentem. Istnieje więc taka możliwość, że gdy dowód osobisty w wersji plastikowej będzie już nieważny, dowód elektroniczny nadal będzie nam służył, ale tylko w Polsce. Z dowodu osobistego z aplikacji mObywatel nie możemy korzystać za granicą. Nie skorzystamy z niego także w celu potwierdzenia tożsamości przy wydawaniu nowego dokumentu.

Nowy dowód osobisty

Chcąc złożyć wniosek o nowy dowód osobisty należy udać się do dowolnego urzędu gminy. W urzędzie otrzymamy potwierdzenie złożenia wniosku. Nowy dowód osobisty będzie gotowy po maksymalnie 30 dniach. Odbierzemy go osobiście, dostarczając do urzędu dowód dotychczas używany.